شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن:" واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان ودعم مالى".

وأشارت وكالة رويترز إلى أن ترامب يقول أمريكا ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان لكنه يحجم عن تقديم أرقام.

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وقد أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعو لبنان لتحقيق كامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وشهدت بيروت عصر يوم الثلاثاء الماضى، انفجارا كبيرا داخل المرفأ بسبب وجود نترات الأمونيوم، حيث انفجرت بشكل كبير وأدت إلى وفاة أكثر من 150 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف مصاب، وفيما تم تشريد الالآف بسبب هذا الحادث المروع الذى هز أرجاء العاصمة اللبنانية.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت على لسان رئيسها حسان دياب عن إجراء تحقيقات مكثفة فى حادث الانفجار، والإعلان عن هذه التحقيقات فى أقرب وقت ممكن، وبدأت العديد من دول العالم والمؤسسات الدولية فى تقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان للمساهمة فى تخفيف الآثار السلبية لهذا الانفجار الكبير.

وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات بالأمس، شارك فيها عدد من المواطنين الرافضين لتعامل الحكومة مع هذا الحادث، وتم اقتحام عدد من الوزارات اللبنانية، قبل أن يسيطر الجيش على الأوضاع، وفيما توفى خلال الأحداث أحد أفراد الأمن اللبناني، وتم إصابة أكثر من 100 متظاهر.