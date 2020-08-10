شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء :جارى الإنتهاء من إجراءات انشاء رصيف بحرى لاستقبال معدات "الضبعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ،أنه جارى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الخاصة ببدء انشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات ، موكدا أنه جارى أيضا البدء فى انشاء مركز معلومات عالمى بمنطقة الضبعة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" ، من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يونيو 2021 ، موكداً أنه يجرى حالياً تلافى الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذى يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية ، مضيفا أنه تم تقديم استخراج إذن قبول الإنشاء فى يناير 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ، موكداً أن هيئة الرقابة النووية و الاشعاعية هى الجهة المختصة باصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ المفاعلات الـ4 بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلاتVVER 1200 من الجيل 3+ وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة ، وتمتاز هذه النوعية من المفاعلات النووية أيضًا بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية على البيئة المحيطة بها، كما تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة، وتحتوى على نظام التحكم الآلى الحديث.