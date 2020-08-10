شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا مارتيروس يكرم أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الأنبا مارتيروس الأسقف العام لشرق السكة الحديد أوائل الثانوية العامة في كنيسة مار جرجس أرض الجنينة بالزاوية الحمراء، أمس الأحد.

وبثت الصفحة الرسمية لكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرض الجنينة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات حفل التكريم، واقتصر الحفل على المتفوقين فقط وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قال فى تعليقه على المجاميع المرتفعة لطلاب الثانوية العامة: "ممكن نلاقى كسور تفرق من العام الماضى والحالى في دخول كليات الطب وغيرها، لكن مع زيادة أعداد الكليات نستطيع استيعاب كم كبير من مجاميع الطلاب"، وفى نصائحه للطلاب، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON": "فكر فيما تحب وفيما يتجه إليه المستقبل، ويتم فتح تخصصات وبرامج حديثة تتماشي مع تكنولوجيا العصر والمستقبل".

وذكر عبد الغفار، أنه سيتم تقديم 100 منحة دراسية على حساب صندوق تحيا مصر لإلحاق الأوائل بالجامعات الأهلية الجديدة التى ستفتح أبوابها هذا العام، وأبرزها الجلالة وجامعة الملك سلمان، والجامعات التكنولوجيا الثلاث.