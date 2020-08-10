بالأرقام.. أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أطفيح بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة الجيزة قرار المحافظة بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقري التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقري التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 م وبعرض أقل من 6 م. وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 135 جنيها، كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الادارى 70 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 170 جنيها و100 للمتر التجارى فى أقل قيمة 270 لأعلى قيمة و60 جنيها للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 160 جنيها للمتر الخدمى . وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وذلك حتي انتهاء الموعد المحدد . Advertisements وكانت أعلنت محافظة الجيزة أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 2020/8/15. وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الــ 25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيا.

اطفيح

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