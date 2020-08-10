شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات العمل بالأوكازيون الصيفى × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل فى الأوكازيون الصيفى لمده شهر اعتبارا من يوم 23 يوليو الماضى فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات.

وينشر ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن الأوكازيون الصيفى وكيفة الاستفادة من عروض التخفيضات الخاصة به:

1 يجب أن تحصل المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة بالأوكازيون على موافقة مديرية التموين.

2- المحلات التجارية المشاركة لها الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع شرط أن يكون التخفيض حقيقيا والسلع المعروضة جيدة.

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3- الجهات المشاركة فى الأوكازيون يجب أن تعلن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيض.

4- من المقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى عقب انتهاء المدة المحددة حال رغبة التجار والمواطنين لذلك.

5- تتولى وزارة التموين تشكيل مجموعات عمل للمرور بشكل مستمر على المحلات المشاركة للتأكد من جدية العروض وتخفيضات الأسعار.

6- يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية من خلال جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.