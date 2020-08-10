شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ بجميع المحافظات استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة خلال عملية التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الوزارة وشركات توزيع الكهرباء أستعدت لانتخابات مجلس الشيوخ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل بداية الانتخابات.

Advertisements

وأشار حمزة إلى أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 22 ألف ميجا وات يومياً، مشيراً إلى أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.

ولم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.