لفتة إنسانية.. البابا تواضروس يكرّم أسرة مهندس تُوفي قبل زفافة بأيام "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، أسرة المهندس مارك فيكتور الذي توفي منذ أيام أثناء توجهه لقضاء يوم مصيفي مع أصدقائه بمرسى مطروح، نتيجة انقلاب سيارة السفر، وذلك قبل زفافه بأيام، حيث كان من المقرر إقامة زفافه يوم 24 من شهر أغسطس الجاري.

والتقى البابا بمقره الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسرة المهندس الراحل، ممثلة في والده ووالدته وخطيبته مريم عادل وشقيقه، وقدّم لهم الهدايا التذكارية وكلمات المنفعة والتعزية، كما تبادل معهم الصور التذكارية.

وكان المهندس مارك معيدًا في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وحصل على الماجستير في 2019، كما كان الأول مكرر على دفعته بكلية الهندسة، وكان من المقرر أن يقيم حفل زفافه في 24 أغسطس المقبل، ومن ثم اتخذ البابا تلك اللفتة الإنسانية لدعم أسرته معنويًا.