اليوم.. مصر الطيران تسير 22 رحلة دولية تقل 2000 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 22 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2000 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران: تسير الشركة رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (باريس، كوبنهاجن، لندن، اسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين ميلانو، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي ورحلة استثنائية إلى كل من (الدمام، جدة، المدينة المنورة) بالإضافة إلى رحلتين داخلتين إلى (شرم الشيخ) ورحلة داخلية إلى كل من (الغردقة والأقصر وأسوان) بخلاف رحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2000 راكب.
من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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