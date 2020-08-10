شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات في نادي القضاة لتلقي شكاوى انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار حمدي عبدالتواب، عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر، المُشكلة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن المستشار محمد عبدالمحسنـ رئيس نادي القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، على تواصل مع جميع الجهات المعنية المنوط بها تأمين سير العملية الانتخابية وكذلك المتابعة مع القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وذلك لتوفير سبل الراحة اللازمة بدءا من استلام القضاة المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

وأضاف المستشار حمدي عبدالتواب أن غرفة العمليات بالنادي ستتلقى كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشكلات وتوفير كافة الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وتابع «عبدالتواب» أن قضاة مصر كانوا ولا يزالوا في مقدمة صفوف المواطنين لخدمة الوطن جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري العظيم.

كان نادي القضاة قرّر تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ من كافة جوانبها بدءا من استلام القضاة المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.