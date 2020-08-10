شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في المدن والعواصم العربية والعالمية 10 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية مواعيد الصلاة عن يوم عن اليوم الإثنين 10/8/2020، وحددت بالإضافة إلى مواقيت الصلاة الخمس المفروضة، وهى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقت شروق الشمس، في كل المدن والعواصم العربية والعالمية.

ونشرت دار الإفتاء عبر موقعها الالكترونى مواقيت الصلاة، ونعرض لحضراتكم مواعيد الصلاة في معظم المدن والعواصم العالمية عن يوم 10 أغسطس 2020، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

مواقيت الصلاة في المدن والعواصم العربية والعالمية عن يوم 10-8-2020 :

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء ابوجا 5:4 6:23 12:37 3:52 6:51 8:2 ابوظبى 4:26 5:55 12:28 3:55 7:1 8:19 أثينا 3:46 5:36 12:30 4:18 7:24 9:1 اكرا 4:37 5:56 12:5 3:23 6:15 7:25 الخرطوم 4:13 5:35 11:57 3:4 6:18 7:31 الدوحة 3:35 5:5 11:39 3:8 6:13 7:33 الرباط 4:4 5:45 12:33 4:15 7:20 8:49 الرياض 3:56 5:25 11:59 3:26 6:31 7:50 القدس 3:23 5:1 11:44 3:24 6:28 7:54 الكويت 3:39 5:13 11:53 3:29 6:33 7:57 المدينة المنورة 4:25 5:54 12:27 3:54 6:59 8:18 المنامة 3:37 5:7 11:43 3:13 6:18 7:38 انقرة 3:1 4:55 11:54 3:44 6:52 8:32 اوتاوا 2:47 5:0 12:10 4:7 7:21 9:17 اوسلو 12:22 4:19 12:22 4:34 8:24 12:22 ايبدجان 4:54 6:12 12:21 3:40 6:31 7:41 باريس 3:6 5:36 12:56 4:56 8:15 10:23 براغ 2:6 4:45 12:9 4:10 7:31 9:46 برن 3:1 5:21 12:36 4:34 7:49 9:50 بروكسل 2:36 5:22 12:48 4:50 8:12 10:32 بغداد 3:41 5:21 12:7 3:49 6:53 8:22 بكين 3:28 5:22 12:20 4:10 7:18 8:58 بون 2:26 5:11 12:36 4:38 8:0 10:19 بيروت 3:15 4:56 11:43 3:26 6:30 7:59 بيونس 6:6 7:38 12:59 3:57 6:19 7:43 تركستان 4:31 6:19 1:14 5:2 8:8 9:44 جاكارتا 4:29 5:47 11:58 3:16 6:8 7:18 داكار 5:33 6:55 1:15 4:23 7:35 8:48 دبى 4:20 5:50 12:24 3:53 6:58 8:17 دمشق 3:13 4:53 11:40 3:22 6:26 7:55 روما 3:13 5:13 12:15 4:8 7:17 9:2 ريودي جانيرو 4:58 6:21 11:58 3:11 5:35 6:50 سان فرانسيسكو 3:33 5:22 12:15 4:4 7:10 8:46 سيدنى 5:7 6:39 12:1 3:0 5:22 6:45 صنعاء 4:25 5:47 12:9 3:16 6:29 7:42 طشقند 3:30 5:27 12:29 4:21 7:29 9:13 طهران 3:34 5:19 12:9 3:55 7:0 8:32 طوكيو 3:12 4:56 11:46 3:31 6:36 8:9 عدن 4:26 5:47 12:5 3:16 6:23 7:35 عمان 3:19 4:58 11:42 3:22 6:26 7:52 فريتون 5:26 6:45 12:58 4:14 7:11 8:22 فورت لامي 4:27 5:48 12:5 3:17 6:22 7:34 فيينا 2:15 4:42 12:0 4:0 7:17 9:23 كونيو 3:19 5:27 12:35 4:31 7:42 9:34 لاجوس 5:22 6:41 12:52 4:9 7:2 8:12 لندن 1:46 4:38 12:5 4:8 7:32 9:55 مدريد 3:49 5:48 12:51 4:43 7:52 9:37 مسقط 4:11 5:39 12:11 3:36 6:42 8:1 مكة المكرمة 4:31 5:57 12:26 3:47 6:55 8:11 نيقوسيا 3:19 5:2 11:52 3:36 6:41 8:12 وارسو 1:11 4:11 11:41 3:45 7:10 9:39 واشنطن 3:26 5:17 12:14 4:3 7:10 8:49