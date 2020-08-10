شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: دور الوزارة ليس دعويا فقط بل لدينا أدوار اجتماعية وتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة جامعة الأزهر بعنوان: ” الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية" فى الفترة من ( 1372 هـ : 1392هـ = 1952م : 1971م )، للباحث/ محمد محمود حامد سالم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

وفي بداية المناقشة قدم وزير الأوقاف، الشكر إلى كلية اللغة العربية وإلى قسم التاريخ والحضارة على هذه الدعوة الكريمة، لكونها كلية عريقة شامخة علمًا وتاريخًا، مؤكدًا أن الرسالة تتعلق بجانب من جوانب الأوقاف مما يجعل لها واقعًا خاصًا في النفس ، موضحًا أنه قلّما نجد خطأ واحدًا للسابقين من المحققين ، وهذا دليل على إتقانهم للعمل وحرصهم على العلم، ولكن مما عمت به البلوى الخطأ واللحن ، كما أنه لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا بالبراعة في اللغة العربية وعلومها.



كما أضاف جمعة أن البعض قد ينظر إلى وزارة الأوقاف من جانب واحد فقط وهو الدور الدعوي للوزارة ، بينما هناك دور بالغ الأهمية هو الدور الاجتماعي ، والدور التنموي ، وبفضل الله تعالى أنجزت وزارة الأوقاف المصرية أطلس الوقف في سنتين ، وهو أكبر أطلس وقفي في العالم ،يحتوي على بيانات الوقف وملف أرشيفي ، وقد خرج في 92 مجلدًا .

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وفي سياق متصل أشاد الدكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزير الثقافة الأسبق بجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في الحفاظ على الهوية الوسطية ، لاسيما أنه قد تولى مهام الوزارة في وقت صعب من تاريخ مصر بعد 30 يونيو 2013، وأعاد للدعوة والدعاة مكانتهما ، كما أنه حافظ على أموال الأوقاف وجعلها تنتهج نهجًا تنمويًّا واجتماعيًّا كبيرًا ، وجمع أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا وهو مالم يحدث من قبل .

وفي ختام المناقشة قرّرت اللجنة بالإجماع منح الباحث درجة التخصص الماجستير بتقدير ( ممتاز ).

وشارك في المناقشة كلا من :

1ـ الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة ووزير الثقافة الأسبق ورئيس دار الوثائق القومية سابقًا (مناقشًا داخليا)

2ـ الدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ( مشرفًا أساسيًا)

3ـ الدكتور عبدالجواد صابر إسماعيل رمضان أستاذ التاريخ المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة ( مشرفًا مشاركًا)

بحضور الدكتور عبده إبراهيم حسن عميد الكلية ، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية ، والدكتور عبدالمقصود باشا أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بالكلية سابقًا ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وعدد من الباحثين وطلاب الجامعة .

وخلال المناقشة أشاد الدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة بأطلس وزارة الأوقاف وأنه عمل طيب ، وفيه محافظة على أموال الوقف ، وهذا عمل لا نظير له ولا مثيل، وأنه جهد مشكور لوزارة الأوقاف .

