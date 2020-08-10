شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 20 مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 20 مليون إصابة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل 733,139 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن، وارتفعت أعداد الشفاء لتصل إلى 12,882,472 حالة.

وفيما لا تزال دول "الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند" تسجل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس، حيث تأتى أمريكا فى المركز الأول لتسجيل الإصابات والوفيات، ورصدت أكثر من 5 ملايين اصابة بالفيروس التاجى، وفى المركز الثانى حلت البرازيل التى سجلت أكثر من 3 ملايين إصابة، وجاءت الهند فى المركز الثالث والتى سجلت أكثر من مليونى إصابة بالفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينة ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها من اجل التوصل إلى لقاح فعال للفيروس فى أقرب وقت ممكن.

Advertisements