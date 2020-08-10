أخبار × 24 ساعة..التعليم تتيح رابطا إلكترونيا للكشف عن نتيجة تظلمات الثانوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التعليم تتيح رابطا إلكترونيا للكشف عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة 2020 الصحة: 2858 سيارة إسعاف و7 آلاف من الفرق الطبية لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ السكة الحديد تعلن رفع أسعار تذاكر العربات الفاخرة لـ 375 جنيه بدلا من 300 التعليم العالى: 70 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات الزراعة: صادرات البصل تتخطى لـ287946 طنا لجميع الأسواق العالمية Advertisements الكهرباء: العداد الكودى ليس سند قانونى لملكية العقار الزراعة: صادرات البصل تتخطى لـ287946 طنا لجميع الأسواق العالمية خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء.. فيديو التعليم توضح طرق زيادة درجات طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم

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