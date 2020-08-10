شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: تطوير «المنظومة» من روافد الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن تطوير منظومة التعليم فى مصر تسير وفق استراتيجية لم تتوفر لها منذ عقود، بما يبشر بالارتقاء بمستويات ومخرجات التعليم، خلال العقد المقبل، بما يتسق مع رؤية الدولة 2030.

وقالت رئيسة هيئة الجودة- عقب اجتماع مع قيادات الهيئة، أمس، استعدادًا للموسم الدراسى المقبل- إن الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة سوف تغير جذريًا من رؤية المجتمع للتعليم وأهدافه ورسالته، وخلال سنوات قليلة لن نسمع عن كليات القمة لأن القمة الجديدة ستكون للتخصصات الجديدة وما تتطلبه سوق العمل داخل وخارج مصر.

وعن استراتيجية الدولة فى التعليم وتطويره خلال السنوات العشر القادمة، قالت رئيسة الهيئة: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتبر تطوير التعليم رافدًا أساسيًا من روافد الأمن القومى المصرى، وفى مصر الجديدة سيظل التعليم الحديث قاطرتها الرئيسية نحو مستقبل مشرق».

وأضافت «يوهانسن» أن هيئة الجودة تتعاون مع وزارتى التعليم والتعليم العالى فى تحديد أطر المستقبل، خاصة ما يتعلق ببرامج التعليم ومخرجاته ورسالته، فى ظل حقائق تقول إن نحو 50% من الوظائف الحالية سوف تختفى خلال 25 سنة، نتيجة التطور التكنولوجى والاقتصاد التشاركى.

وتابعت «يوهانسن» أنه فى مقابل ذلك، فإن التخصصات والمجالات العلمية والتكنولوجية والمعرفية الجديدة ستضيف عددًا هائلًا من الوظائف الجديدة.

وفيما يتعلق بموقف المجتمع من استراتيجية التعليم الجديدة، ودوره فى تحقيق غاياتها، قالت رئيسة هيئة الجودة إن المجتمع محور أساسى فى التطور، وإن المسألة تبدأ من التعليم الأساسى حتى نهاية المرحلة الثانوية، موضحة أن أكبر إنجاز يمكن أن يتحقق على مستوى المجتمع أن تصبح الثانوية العامة سنة عادية، وأن يتغلب المجتمع على وهم المجاميع الكبرى، ويهتم بحقيقة التخصصات الملهمة والقادرة على منح صاحبها أولوية فى العمل وجدارة فى الترقى.

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وأكدت «يوهانسن»، فى تصريحاتها، أن البرامج الأكاديمية الجديدة التى تعمل عليها هيئة الجودة تغطى كل مجالات الحاضر والمستقبل لأنها ترتبط بالمتغيرات المستقبلية فى سوق العمل.