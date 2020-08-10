شكرا لقرائتكم خبر عن منحة من الجامعة الالمانية لأوائل الثانوية العامة بمطروح.. وآخر موعد للتقديم 19 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن فتح باب التقدم للمنحة المقدمة من الجامعة الالمانية بالقاهرة لأوائل الثانوية العامة بالمحافظة وذلك في إطار منظومة رعاية المتفوقين أوائل الثانوية العامة ودعم تكافؤ الفرص بين الطلاب على مستوي الجمهورية على أن يكون التقدم بالجامعة في موعد اقصاه 19 اغسطس الجاري وأشار محافظ مطروح ان المنح المقدمة من الجامعة الالمانية منح مجانية بالكامل بداية من رسوم التقدم للقبول وحتي الحصول على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات الجامعة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن التخصصات تتضمن كليات هندسة وتكنولوجيا الإعلام، وهندسة وتكنولوجيا المعلومات، كلية الهندسة وعلوم المواد، برنامج الهندسة المدنية، برنامج الهندسة المعمارية، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا الإدارة، والعلوم التطبيقية والفنون «برامج التصميم»، والحقوق والدراسات القانونية، علمًا بأن لغة التدريس بالجامعة سوف تكون الإنجليزية..

واضاف محافظ مطروح أن الجامعة الالمانية أوضحت أنه يشرط للحصول على المنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية مسجلا في الصف الثالث الثانوى في إحدى المدارس المصرية الحكومية بالمحافظات العام الدراسى 2020/2021.،وألا يكون منقولا أو حاصلا على الثانوية العامة في سنوات سابقة، وأن يكون متميزا أكاديميا ومن بين العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، على أن تختار الجامعة أفضل اثنين من بين المتقدمين من كل محافظة، بناء على مجموع الثانوية العامة، شريطة اجتياز الطالب اختبارات القبول بالجامعة واختبارات القدرات الخاصة بكلية العلوم التطبيقية أو برنامج الهندسة المعمارية في اختيار الطلاب لهذه البرامج الدراسية، والاختبارات الخاصة بكلية الحقوق والدراسات القانونية في حالة اختيار الكلية .

وقد حددت الجامعة يوم 19 /8/ 2020 كآخر موعد للتقدم لمكتب القبول بالجامعة، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهى ملء استمارة منحة أوائل المحافظات في الوقت المحدد واجتياز اختبارات القبول بالجامعة، وتسليم أصل الأوراق المطلوبة للتقدم وقبل الموعد المحدد والتي تشمل على شهادة الثانوية العامة الأصلية أو مستخرج رسمى منها، وخطاب من مسئولى المدرسة أو من المنطقة التعليمية، يؤكد نوع المدرسة وترتيب الطالب على المحافظة، وشهادة ميلاد أصلية، وذلك بالإضافة إلى مقال يوضح أسباب التقدم ونبذة عن المحافظة التي ينتمى إليها الطالب، وكذلك تصوره عن كيفية تطويرها باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن يتم توقيع اتفاقية المنحة بعد قراءة كافة الشروط واللوائح.