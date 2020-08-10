شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن تطبيق «كلّم مصر» لانتخابات المصريين بالخارج (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، الأحد، والتي تجري خلال يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجاري بتنظيم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت وزارة الخارجية قد نشرت عبر موقعها الرسمي، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لبعثاتنا في الخارج، فيديو توضيحي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لشرح خطوات عملية تصويت المصريين في الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية.

وفي إطار دعوة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، أشارت إلى ضرورة متابعة تطبيق «كلم مصر» الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة لما له من دور في مساعدة الجاليات المصرية للمشاركة في العملية الانتخابية.

ويرصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن تطبيق «كلم مصر»

. تم إطلاق التطبيق من قبل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في فبراير 2020 بهدف تسهيل التواصل مع المصريين المقيمين بالخارج.

. التطبيق مجاني ويعمل على الهواتف المحمولة سواء بنظام Android أو IOS.

. يساعد المنتخبين في الوصول للمقار الانتخابية في الدول التي يقيمون بها.

. يتضمن التطبيق كافة المعلومات عن الإجراءات المطلوب اتباعها خلال العملية الانتخابية.

. يحتوي على خريطة تفاعلية لأماكن ومقرات السفارات المصرية في أي دولة باللغتين العربية والإنجليزية.

. يتيح التطبيق أرقام تليفونات الجهات المعنية التي يمكن للمواطن المصري في الخارج التواصل معها في حالة حدوث أي مشكلة.

Advertisements

. يوفر المجلة الإلكترونية التي تصدرها الوزارة شهريًا والتي تتضمن ما أنجزته الوزارة من أعمال خلال هذا الشهر.

. يقدم التطبيق الإجابة عن كافة الاستفسارات أو الشكاوى المقدمة من قبل المصريين المغتربين من خلال الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية.

. يتيح التطبيق مجموعة من المعلومات التوعوية التي يحتاجها المواطن في حالة سفره لبلد آخر مثل الأدوية المحظورة عند الدخول لبلد ما وكيفية تجديد جواز السفر بعد انتهائه من الخارج.

. يسهل التطبيق على المواطنين عملية التواصل مع الهيئات المختلفة من خلال عدد من النوافذ مثل دليل الإسكان للمصريين بالخارج خدمات قطاع الأحوال المدنية.