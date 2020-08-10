شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشارك بانتخابات الشيوخ من غير أخطاء فى تغطية خاصة لـ تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية خاصة أجرها "تليفزيون الخليج 365" حول انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث أجرى التغطية الزميل تامر إسماعيل وقدم فيها شرحاً مبسطاً لكيفية المشاركة في العملية الانتخابية.

وذكر تامر إسماعيل، أن من بين الشروط الهامة للمشاركة أن يكون اسم الناخب مسجلاً في الكشوف الانتخابية التي سيدلي فيها بصوتهن كذلك ارتداء الكمامة.

وأكد أنه لن يسمح للناخبين الموجودين في غير محل إقامتهم الإدلاء بأصواتهم إلا في الدوائر الخاصة بهمن كذلك تقديم إثبات الرقم القومي ولا يشترط أن تكون سارية.

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وأكد أن رئيس اللجنة سيتأكد من هوية الناخب من خلال خلعه للكمامة، ثم يأخذ المواطن بطاقة مستلقة لمرشحين القوائم وأخرى للنظام الفردى للتصويت من خلالها بالانتخابات.

وشدد على أنه يجب أن يتم اختيار عدد من المرشحين حسب المقاعد ويتم وقع البطاقتين واحدة في الصندوق الخاص بالقوائم والأخرى في الصندوق الخاص بالفردي، ويقوم رئيس اللجنة بالتوقيع على اسم المواطن الذي قام بالتصويت.

وأشار إلى أنه أولا- يمكنك كناخب الاستعلام على لجنتك الفرعية بكل سهولة من خلال إدخال رقمك القومي على موقع الهيئة www.elections.com.، أو إرسال رسالة برقمك القومى لرقم 5151، او الاتصال برقم 141.

وذكر أنه فور وصولك لمركز الاقتراع احرص على الوقاية الصحيحة من الفيروس و ارتداء الكمامة عند التصويت إجبارى ولا يجوز خلعها إلا بطلب من رئيس اللجنة للتعرف على الهوية، ولمن لا يحمل كمامة سيتم توفيرها أمام مراكز الاقتراع، كما وفرت الهيئة قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم، ويتم السماح بدخول عدد محدود وملائم لمساحة مركز الاقتراع، مشدداً على ضرورة عدم إلقاء المناديل والمتعلقات الشخصية داخل مراكز أو لجنة الاقتراع.