شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، فيديو يوضح فيه الخطوات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، وفيما يلي أهم الخطوات :

1.صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضًا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2.صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3.فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4.إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.



ثانيًا: أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامٍ أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.



1.يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

2.تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3.مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد

4.يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5.مع ملاحظة أنه حال شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك حال وفاة المشترك القديم.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

Advertisements



1.تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2.إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3.على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• وإحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.



يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:



1.من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2.من خلال الموقع الإلكتروني للجھازwww.egyptera.org

3من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4.من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5.من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6.الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).