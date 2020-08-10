شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شاب فى شاطئ النخيل بالإسكندرية والبحث عن جثمانه وإنقاذ اثنين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شاب مصرعه غرقا بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، والمغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية لخطورته، فيما أنقذ عدد من قاطنى مدينة 6 أكتوبر التى يقع فيها الشاطئ ومسئولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اثنين آخرين ممن نزلوا بصحبته بالقرب من الحاجز السابع.

كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى إخطارا من مشرفى شاطئ النخيل بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمخالفة عدد من الأشخاص قرار غلق الشواطئ وغرق شاب وإنقاذ اثنين آخرين.

وتوجهت قوة من قسم العامرية أول، وتبين غرق حسام حسن 20 عاما، من منطقة إمبابة محافظة الجيزة، وذلك بعد نزوله لمياه البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ والتحذيرات من خطورته، وقيام عدد من قاطنى مدينة 6 أكتوبر التى يقع بها الشاطئ من إنقاذ اثنين آخرين.

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تم إخطار الإنقاذ النهرى لانتشال جثمان الغريق الذى لا زال فى المياه لم يتم العثور عليه وإخطار النيابة بالواقعة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية أغلقت 61 شاطئا على مستوى محافظة الإسكندرية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا.

كما شهد شاطئ النخيل مأساة غرق 11 شخصا فى شهر يوليو الماضى، حيث تم انتشال 10 جثث، وشاركت فرق الغوص المتطوعة فى البحث عن جثة شادى عبد الله 17 عاما، آخر ضحايا حادث الغرق بشاطئ النخيل، وتم العثور على جثمان غير مكتمل وغير واضح المعالم.

ويعد شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية، أحد الشواطئ التى اشتهرت بارتفاع عدد حالات الغرق بها على مدار العشر سنوات الماضية، ففى كل صيف تأتى النسبة الأكبر من عدد الغرقى بشواطئ الإسكندرية، من شاطئ النخيل.