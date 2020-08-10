شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدولة قدمت آلية جديدة ليمارس المواطن حقه السياسى رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الدولة المصرية رغم ظروف الجائحة قدمت آلية جديدة ليتمكن المواطن من ممارسة الحق السياسى من خلال البريد وهى تجربة جديدة نشيد بها، مضيفة أن غرفة العمليات تقوم بالرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بالآلية الجديدة، حيث أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومى غير الصالحة ولكن الباسبور المصرى لا بد أن يكون صالح.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سى"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه فيما يتعلق بقضاء المصريين الإجازات الصيفية في مصر، يحق لهم الانتخاب شريطة ألا يكون الشهر الماضى قام بتسجيل نفسه على الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات وحصل على الرقم الكودى.

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وعن الاستفسارات مثل:"هل يمكن أن أقوم بنفسى لتسليم المظروف لمقر الدبلوماسية؟، ولكن تشترط الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت عبر البريد"، موضحة أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بأن اليوم الأحد وفى الدول الأوروبية إجازة لمكاتب البريد، كانت اليوم الحصيلة الأكبر لمواطنى الدول العربية ومنطقة الخليج، وتفتح غدا بالولايات المتحدة وكندا وأستراليا سيكون جاهزا بالرقم الكودى لطباعة الوثيقة.

وأكدت أن الوزارة ليس دورها فقط تشجيع المواطنين على ممارسة دورهم السياسى، وترد على الاستفسارات للتعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتسهل العملية الانتخابية، ولكن أيضا تقييم الخطوة الجديدة المشكورة بها الدولة رغم الظروف الحالية ما زالت تستمر في إعطاء الحق للمصريين في الخارج للانتخاب، مؤكدة أن التجربة مهمة جدا وأن نعرف إيجابياتها وسلبيتها.

من ناحية أخرى شددت وزيرة الهجرة، أنها تتابع أوضاع المصريين في لبنان، وأنه لا يوجد إلا 3 متوفين من محافظة الغربية، مضيفة أن هناك تواصلا للاهتمام بالجالية المصرية فى لبنان.