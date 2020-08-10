شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": معدلات الأمطار على منابع النيل فى تزايد مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك موقف الفيضان لهذا العام والإجراءات المتخذة للتعامل معه، واستعراض خطط الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان والإجراءات التى يتخذها من أجهزة الوزارة ممثلة في قطاع مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع الوزارة من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه فى مصر، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى2020-2021 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

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ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة فى إدارة كميات المياه المخزونة ببحيرة ناصر لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

وتجدر الإشارة الى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيضان يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط ولكنه من المُبكر الحكم على حجم الفيضان، إلا أن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر سوف يعطى مؤشراً جيداً عن حالة الفيضان بالإضافة إلى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن نفس الفترة العام الماضى.

إلى جانب أن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية فى شهر أغسطس وتُشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من ( 9 إلى 11) أغسطس 2020 إلى ارتفاع معدل سقوط الأمطار وقد تتعدى 40 مم فى مناطق كثيرة بالسودان وأثيوبيا.