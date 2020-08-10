شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: التاريخ سيذكر لوزير الأوقاف حفاظه على الدعوة وأموال الوقف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبدالواحد النبوي عبد الواحد وزير الثقافة الأسبق بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الحفاظ على الهوية الوسطية ، لاسيما أنه قد تولى مهام الوزارة في وقت صعب من تاريخ مصر بعد 30 يونيو 2013.

جاء ذلك خلال مناقشة رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة بعنوان : " الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية " في الفترة من ( 1372 هـ : 1392هـ = 1952م :1971م) اليوم الأحد.

وقال النبوى إن وزير الأوقاف استطاع أن يعيد للدعوة والدعاة مكانتهما ، كما أنه حافظ على أموال الأوقاف وسلك بها مسلكًا تنمويًّا واجتماعيًّا كبيرًا ، وجمع أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا وهو مالم يحدث من قبل.

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وشارك في المناقشة كل من: الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف ، أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية (مناقشًا خارجيًا)، الدكتور عبد الواحد النبوي عبد الواحد أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية، ووزير الثقافة الأسبق – (مناقشًا داخليًا)، والدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ والحضارة المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (مشرفًا)، والدكتور عبد الجواد صابر إسماعيل أستاذ التاريخ والحضارة المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (مشرفًا مشاركًا).