شكرا لقرائتكم خبر عن 45 رحلة طيران أجنبية وعربية شهدها مطار القاهرة اليوم على متنها 5697 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سير اليوم الأحد مطار القاهرة الدولى 45 رحلة طيران سفر ووصول تابعة لشركات أجنبية وعربية لنقل 5697 راكبا، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن معدل تشغيل المطار من الرحلات الأجنبية على مدار اليوم الأحد بلغ 45 رحلة بمعدل 21 رحلة سفر لنقل 2243 راكبا، فى حين يستقبل المطار بصالات الوصول 24 رحلة طيران لشركات أحنبية وعربية لنقل 3454 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.