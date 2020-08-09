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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد المقرات الانتخابية لبحث مستوى النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء أحمد على مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بجولة على المقرات الانتخابية بقرية زُهرة التابعة للمركز، لبحث مدى جاهزية المقرات لانتخابات مجلس الشيوخ، ومراجعة مستوى النظافة والإنارة داخل وخارج المقرات الانتخابية، ومدى توافر أماكن انتظار للناخبين.
كما زار «رئيس المدينة» المدارس والمعاهد الأزهرية التى من المقرر أن يتم عقد اللجان الانتخابية بها في نطاق مدينة كفر الدوار وتفقد مدرسة السعرانية الاعدادية، ومدرسة الايمان، ومدرسة نظير والمعهد الديني، ووجه بتذليل كافة العقبات أمام العملية الانتخابية.
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الأعمال ومتابعة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر أن تُجرى يومي ١١و١٢ أغسطس الجاري.
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