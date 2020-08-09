شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يطالب الناخبين ارتداء الكمامات خلال التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهاب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الناخبين فى جميع أنحاء المحافظة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ ،التى تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد المحافظ، فى بيان، على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارها واجب وطنى على كل مصرى، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن رأيهم والمشاركة فى العرس الديمقراطى باعتبار أن المشاركة السياسية هى السبيل للنهوض بالوطن.
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