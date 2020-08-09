شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بعقار في المحلة الكبرى.. وإخلائه من سكانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت قبل قليل منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى انهيار جزئي بأحد العقارات، حيث سقط أجزاء من الأسقف والبلكونات. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخلاء العقار من السكان. وأكد شهود عيان أن العقار يجاوره برج سكني مخالف مكون من 17 طابقا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار جزئي بعقار في المحلة الكبرى.. وإخلائه من سكانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.