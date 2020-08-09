شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد ترفع أسعار تذاكر قطارات «TOP VIP»: أصبحت 375 جنيهًا للواحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة سكك حديد مصر، الأحد، رفع أسعار تذاكر العربات المعروفة باسم «TOP VIP» إلى 375 جنيهًا للتذكرة بدلًا من 300 جنيه.

وتعد هذه العربات أفخم عربات تعمل في السكة الحديد، وهي صناعة مصرية تم تصنيعها في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع إحدى الشركات الصينية ضمن ۲۱۲ عربة مكيفة أخرى.

وتسلمت الهيئة هذه العربات خلال عامي ٢٠١٦ و۲۰۱۷ وهذه العربات يتم تشغيلها ضمن تركيب القطارات العاملة بنظام vip بخطوط الصعيد، وقررت السكة الحديد إعادة تشغيلها على قطارات ٢٠١٤ و٢٠١٥ حاليًا، بعد ان كانت تعمل في قطارات النوم.