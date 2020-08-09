شكرا لقرائتكم خبر عن فى حملة للرقابة الإدارية.. إحالة 40 موظفًا بمستشفيات الدقهلية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية حملة مكبرة على المستشفيات والمخابز والأسواق والمنشآت الغذائية، بعدد من الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 107 مخالفة تموينية وصحية، وتحرير المحاضر الخاصة بشأنها وتم إحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شؤونها.

وأكد بيان لمحافظة الدقهلية أنه تم إعدام 1500 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة، و271.6 كيلو لحوم مصنعه، خلال حملة الرقابة الإدارية، كما تم إحالة 40 موظف من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق لتقصيرهم في العمل، وتقرر اغلاق عدد منشأتين صحيتين وأخرى غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتم تكليف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل في المنشآت والوحدات الصحيه وكذا متابعه المنشآت التي تم إغلاقها لتلافى الملاحظات بها، وتكليف الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المحاضر والمخالفات التي تم ضبطها ومتابعه تصرفات النيابة بشأنها وتكثيف المرور على المجازر وشوادر الأسماك والمطاعم ومنافذ بيع اللحوم.