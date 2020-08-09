شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك التنمية الصناعية: السيسي يضع مصلحة مصر واقتصادها على رأس أولوياته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن القيادة السياسية في مصر مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها إيمان كبير بأهمية الإصلاح الاقتصادي في مصر وتطبيقه، بغض النظر عن التخوف من تأثير ذلك على الشعبية بين المواطنين.
وأشار «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وضع أمامه مصلحة مصر والنظام الاقتصادي ومستقبل البلاد على رأس أولوياته، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي.
وحول دور القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المصري، قال فهمي إن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في دعم وتنمية الاقتصاد، وتشجيع المواطن على شراء المنتج المحلي على حساب المستورد، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بالتحديد ساهم بشكل كبير في إحداث طفرة اقتصادية، وكان أحد عوامل تقدم وتحسن الاقتصاد المصري.
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