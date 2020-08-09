شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية البرلمان» تكشف سبب رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء بمدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تغليظ العقوبات يسبب ما يسمى بالردع العام بالنسبة للموظفين والمواطنين، كما أنه يهدف غلى الحفاظ على مصادر الطاقة.

وأشار الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك إتاحة للمواطن الذي سرق الكهرباء بالتصالح ودفع ضعف المبلغ.

وفيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور،

ولفت إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانة يأتى لأنها ارتأت شبهة الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب في هذا الصدد.

وأضاف الطماوي، أن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

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وأردف أن البلاغات المتبادلة بين الأشخاص تثير شبهة الكيدية عند القاضي.