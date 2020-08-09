شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوي المواطنين.. حى العرب ببورسعيد يزيل أربعة اكشاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى عادل عبدالفتاح رئيس حي العرب شكاوي من المواطنين بمساكن المهندس بشارع سيد درويش وطرح البحر وتتضمن الشكوى تواجد عدد ( ٤ ) أكشاك بصورة عشوائيه بين ممرات العمارة وراكدين ولا يتداولون أي نشاط وخالين تماما من الداخل ( مخزنين ) ويعيقون أعمال النظافة وحركة سير سكان العمارة|، بما أدى إلى تواجد الحشرات الضارة وتجمع القمامة بداخلهم ومحيطهم وتخرج منهم رائحة كريهة وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

تمت الاستجابة للشكاوي وقامت إدارة الاشغال وتحسين البيئة بمعاينة موقع الشكوى والتأكد من صحتها، وتم إزالة ورفع الأكشاك والتحفظ عليها بمخازن الحى وتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم وأسرعت على الفور إدارة تحسين البيئة برفع المخلفات والقمامة وتجريف الرمال المتراكمة وتطهير الممر وتم أعادة الشيء إلى وضعة الطبيعي.