شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات الأحزاب تتابع اختيار أعضاء «الغرفة الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرف العمليات المركزية التابعة للأحزاب تصويت المصريين بالخارج لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ على مدار أمس واليوم.

وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مَن يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات بدون عذر يُعرِّض نفسه للغرامة، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ودعا «أبوشقة»، فى بيان، المواطنين إلى المشاركة فى التصويت استعمالًا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم فى المشاركة فى الحياة السياسية، موضحًا أن المادة «57» من القانون تنص على أنه: «يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مَن كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».

وطالب رئيس حزب الوفد الجميع بالنزول، وبكثافة، للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، وحتى لا يتعرض الناخب لدفع غرامة مالية، مؤكدًا أن إدلاء المواطن برأيه الانتخابى يأتى تفعيلًا للديمقراطية.

وأوضح «أبوشقة» أن الهيئة الوطنية للانتخابات تشرف على العملية الانتخابية منذ بدايتها حتى إعلان النتيجة طبقًا لقانون الهيئة، كما تتم العملية تحت الإشراف الكامل للقضاء فى شفافية ونزاهة وضمانات غير مسبوقة، ما يعنى أن أصوات المواطنين فى الصناديق هو ما ستفرزه النتيجة النهائية.

وأعلن حزب حماة الوطن عن التحالف الذى عقده على المقاعد الفردية بمختلف الدوائر، ودعا أعضاءه إلى التصويت لقائمة «من أجل مصر»، بجانب 10 مرشحين على المقاعد الفردية من مختلف الأحزاب.

وأكد حزب المؤتمر أهمية الانتخابات، مناشدًا جميع المواطنين المشاركة الإيجابية باعتبار الانتخابات خطوة مهمة فى مسار الديمقراطية والاستقرار والمشروع الوطنى للدولة، حيث أعرب عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، فى بيان، أمس، عن ثقته فى أن رد الشعب المصرى سيكون قويًا وحاسمًا على الشائعات والأكاذيب المُغْرِضة، التى ترددها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، و«فضائيات الدم والإرهاب، التى تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية»، مؤكدًا أن هذا الشعب، الذى انحاز إلى الوطن والوقوف خلف القيادة السياسية فى ثورة 30 يونيو، قادر على ممارسة دوره الديمقراطى فى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس الشيوخ.

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وأكد «صميدة» أن غرفة عمليات حزب المؤتمر تتابع لحظة بلحظة عمليات تصويت المصريين بالخارج، وذلك فى إطار الخطة التى وضعها الحزب لمتابعة عمليات التصويت والتيسير على المواطنين فى مختلف البلدان على مستوى العالم.