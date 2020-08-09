شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى»: تكليفات من الرئيس بتحديد أولويات احتياجات أشقائنا فى لبنان وإرسالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ بشأن ما تم تجهيزه من شحنات تحوى مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس وإرسالها لدعم الأشقاء اللبنانيين بعد أزمة انفجار مرفأ بيروت، وأكد أن مصر دائمًا وأبدًا لا تتخلى عن مساندة أهلنا فى أى من الدول العربية، قائلًا: «منذ وقوع الحادث تعمل وزارات الحكومة المختلفة على تحديد أولويات حاجة أشقائنا لإرسالها إليهم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال التقرير، إنه تم تجهيز شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تحتوى على أدوية تتمثل فى مضادات حيوية، ومضادات للالتهاب، وأدوية تخدير، ومسكنات لآلام ضد الحروق وضد الحساسية وضد التهابات العيون، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وجراحية ومحاليل طبية وأطقم آلات جراحية بإجمالى وزن نحو 16 طنا، وأضافت أنه تم توفير أطقم طبية فى تخصصات التخدير والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام، وجراحة الوجه والكفين، وأطباء الرعاية المركزة، بإجمالى 23 استشاريًا وإخصائيًا، وأنه جار إرسال شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى لبنان الشقيق.

فى السياق نفسه، استعرضت نيفين القباج، خلال التقرير، بيانًا بالمساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية فى إطار التدخل لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وقالت إن جمعيات «بنك الطعام المصرى» و«مصر الخير» و«الجمعية الشرعية» و«جمعية البر والتقوى» تشاركوا فى تجهيز شحنة مواد غذائية؛ لإرسالها إلى لبنان، والتى تحتوى على 140 طنا مواد غذائية مختلفة.

وأضافت الوزيرة أن جمعيتى «الهلال الأحمر» و«بنك الكساء المصرى»، جهزتا شحنة مستلزمات طبية تضم 6000 بدلة طبية، و1000 «جاون» طبى، و700 حذاء طبى أبيض، و1000 حقيبة مستلزمات طبية، و100 لتر كحول مطهر، و500 مرتبة سرير، فيما قام «بنك الكساء المصري» بتجهيز شحنة ملابس.

وكلف مدبولى، وزير التعليم العالى بإعداد خطة متكاملة لتطوير كافة المكاتب والمراكز الثقافية التابعة لمصر فى قارة إفريقيا، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات المختلفة مع أشقائها فى الدول الإفريقية، إلى جانب استمرار اضطلاع مصر بدورها المحورى داخل القارة.

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