شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس لـ«موظفى الكهرباء» عند «التوصيل المخالف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى قيام بعض العاملين فى قطاع الكهرباء بتوصيل التيار بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات.

وتضمن التعديل استبدال نص المادتين 70 - 71 من قانون الكهرباء، ونصت المادة 70 على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند «1» من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح.

كما تنص المادة «71» بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح.

فى سياق متصل، رفضت اللجنة الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب مرتضى منصور، فى 4 قضايا سب وقذف وإشاعة أخبار كاذبة، وأرجعت اللجنة سبب الرفض إلى وجود كيدية فى البلاغات.

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