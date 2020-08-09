شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك التنمية الصناعية: 3 مليارات جنيه تمويل ضمن مبادرة الـ1000 مصنع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن حجم محفظة الائتمان سجل بنهاية عام 2015 نحو ٣.٥ مليار جنيه، وزاد حجم المحفظة إلى أكثر من ١٢ مليار جنيه بنهاية ٢٠١٩، موضحًا أن بنك التنمية الصناعية احتل المركز الأول في معدلات النمو خلال عام ٢٠١٧، والمركز الثاني بين أفضل البنوك من حيث النمو في ٢٠١٩.

وأكد فهمي، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التكامل بين قيادة البنك وفريق العمل أسهم في تطوير وتنمية البنك، كما استطاع مجلس الإدارة التعامل مع جميع التحديات التي واجهت مسيرة تنمية البنك خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع عدة أهداف استراتيجية أسهمت في تنمية وتطوير البنك، والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعد بنك التنمية الصناعية الخامس محليا في حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنك قام بتمويل نحو ٣٠٠ مصنع في مبادرة الـ ١٠٠٠ مصنع بقيمة تجاوزت ٣ مليارات جنيه، واستطاع البنك خفض خفض الخسائر المرحلة من 1.65 إلى مليار جنيه، ونجح البنك في سداد ٨٠٠ مليون جنيه ضرائب خلال الفترة الماضية.

وعن دور البنك في المسؤولية المجتمعية، قال فهمي، إن بنك التنمية الصناعية يتعاون مع عدة مؤسسات في إطار المسؤولية المجتمعية، كما أن البنك ساهم بنحو ١٠ ملايين جنيه في مبادرة اتحاد البنوك لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.