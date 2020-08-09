تعرَّف على شروط إقامة منحل لإنتاج العسل.. «وكيل زراعة البحيرة» يتفقد المشروع (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على شروط إقامة منحل لإنتاج العسل.. «وكيل زراعة البحيرة» يتفقد المشروع (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المهندس محمد اسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بزيارة إلى المناحل لمتابعة فحص خلايا النحل والاطمئنان على سلامة طائفة النحل بحضور مسئول الخلية.
وطالب «الزواوى» أصحاب المناحل بضرورة التواصل مع ادارة الانتاج الحيوانى بالمديرية، أو الاقسام بالإدارات لاستخراج التراخيص الخاصة بالنشاط طبقا للقرار الوزاري رقم 1325 لسنه 2018 ، لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية، وتجدد سنويا لحين توفيق الأوضاع ويتم إصدار ترخيص التشغيل يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتى تضمن صلاحية النشاط.
رافق «وكيل الوزارة» خلال الزيارة الدكتورة هند عطيه خضر، رئيس قسم الدواجن والمناحل، والدكتورة أميمة الجمل، رئيس قسم الإحصاء، و المهندسة جيهان أبو سمرة، رئيس قسم الألبان بمديرية الزراعة بالبحيرة.
وأوضح «الزواوى» أنه يتم السماح بترخيص وتشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضى القديمة داخل الزمام والأراضى المستصلحة حديثة بشرط أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
وأضاف «الزواوى» أنه يتم إصدار تراخيص التشغيل لمدة عام ويجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروفات إدارية (2) جنيه لكل طائفة وبحد أدنى 100 جنيه للمنحل الواحد فى الوادى والدلتا والأراضى المستصلحة حديثًا، ويسمح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل فى كل المناطق فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارات الوزارية رقم 147 لسنة 1988، ورقم 2885 لسنة 2004 بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل.
وأكد «وكيل الوزارة» أنه بناءًا على القرار الوزارى أصبح ترخيص المناحل إجباريًا لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها، وتبلغ مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر، ويتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية، ويُسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو من ينوبه فى المحافظات.
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