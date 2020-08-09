شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إجراءات قانونية حيال مصححي الثانوية العامة المخطئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى عموم تنمية المواد واللجان المشكلة لفحص كراسات الإجابات.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه يجب التكاتف حتى تكلل هذه المنظومة بالنجاح، مشيرًا إلى أن هدف الاجتماع هو مراعاة الدقة المتناهية في مراجعة الكراسات لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم التهاون، وفى حالة عدم وجود أي درجات يستحقها الطالب يجب الرد على ملاحظاته بكل دقة، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند المراجعة وحصول كل طالب على حقه، فضلًا عن ضرورة المحافظة على السرية أثناء أعمال المراجعة.

وأكد حجازى أن أي مصحح لديه أخطاء في عملية التصحيح والتقدير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة أعمال لجان المراجعة، موجهًا بأنه على المشرف أن يقوم بأخذ عينة عشوائية، والتأكد من سلامتها.

وشدد على ضرورة اتباع الدقة في اختيار الأعضاء المرشحين للمراجعة من حيث الأقدمية والخبرة والكفاءة، وأن الفترة المحددة لتسديد رسوم الاطلاع هي خمسة عشر يومًا، أما أعمال المراجعة فقد تستغرق ما يقرب من ثلاثين يومًا.

كما أكد حجازي على أن يقوم كل مشرف بتنفيذ المهام المطلوبة منه بدقة وطبقًا للتعليمات، وحصر ومتابعة أعمال اللجان التي تعمل بالأصول، وعمل آلية لمراجعة بعض كراساتهم مرة أخرى، وإذا ثبت أن للطلاب حق يتم استبعاد هذه اللجنة فورًا.

وأعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:

http://tazalomg12.emis.gov.eg

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حضر الاجتماع ياسر بدوي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وعبدالرؤف عبدالرحمن مدير التعليم العام بالإدارة العامة للامتحانات.