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شكرا لقرائتكم خبر عن نص خطاب البابا ثيودروس الثاني إلى وزير الخارجية بشان اتفاق مصر واليونان (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل البابا ثيودورس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، خطابا رسميًا موقعا بخط يده إلى سامح شكري، وزير الخارجية، بشأن الاتفاق البحري بين مصر واليونان.
وجاء في نص الخطاب: «صاحب السعادة، وزير خارجية مصر، السيد سامح شكرى صاحب السعادة،إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بالاتفاقية ذات الأهمية التاريخية بين اليونان ومصر الحبيبة توضح هذه الاتفاقية بوضوح أن البحر الأبيض المتوسط ملك لأولئك الذين يسعون جاهدين من أجل السلام وتعزيزه».
وأضاف: «إننا نصلي بحرارة من أجل صحتكم وللسلام والاستقرار الدائم في كل من مصر واليونان».
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