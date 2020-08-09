شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة لتليفزيون الخليج 365: شحنة انفجار بيروت ممنوع دخولها لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن هناك تقصيرا شديدا من جانب المسئولين والجهات المعنية أدت لكارثة انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن المواد المخزنة فى المرفأ هى مواد ممنوع دخولها إلى لبنان من الأساس.

وأضاف السنيورة، خلال حواره مع تليفزيون الخليج 365 والذى أجراه محمد السيسي ورغدة بكر، وأعدته هدى أبو بكر: "الجهات المعنية بوجود وتخزين هذه المواد التى أدت إلى الانفجار هو الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، وكافة الجهات المدنية، وبالتالى هم المسئولين عما جرى، ولماذا تأخرت معالجة المشكلة؟".

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وأضاف السنيورة: "كما تبين من الأخبار أن شركة متفجرات فى موزمبيق، قالت إنها تريد أن تستورد هذه الشحنة، ولكنها لم تصل لهم، وبالتالى قالوا لن ندفع ثمنها، وكأن هذه الباخرة ربما تعرضت لعملية قرصنة، وهذا الأمر لم يكمن واضحا حتى الآن بالنسبة للمواطنين اللبنانيين".



وأكد السنيورة أن هذه الشحنة ممنوع دخولها إلى لبنان، وهذا النوع من المركزات من نترات الأمونيوم ممنوع دخوله، حتى الشحنات المنخفضة التركيز يتطلب موافقة من مجلس الوزراء على دخولها، وبالتالى الأمر هناك يثير الشكوك والريبة.