شكرا لقرائتكم خبر عن عاملان بالإسعاف يرويان لتليفزيون الخليج 365 قصة عثورهما على 6 كيلو ذهب مع مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" تغطية خاصة جديدة عن تسلم مسعف وسائق بفرع حلوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية، مبلغ 10 آلاف جنيه و6 كيلو ذهب، بعد العثور عليها داخل سيارة ملاكى كانت قد تعرضت لحادث سير أعلى نفق أطفيح بحلوان، حيث أعد التغطية محمد محسوب وقدمتها حور محمد.

وذكر العاملان في هيئة الإسعاف المصرية واللذان عثرا على الذهب والأموال لـ"تليفزيون الخليج 365"، أنهما تلقا بلاغاً بوجود حادث على طريق الكريمات، فتوجها إلى موقع الحادث، حيث وجدا المصاب فى حالة إغماء تام ووحيداً لا يوجد معه مرافقون.

وأضافا أنهما قاما بعمل الإسعافات الأولية للمصاب داخل سيارة الإسعاف، ثم قما بنقله إلى مستشفى الصف للحصول على الرعاية اللازمة والإجراءات الطبية الطلوبة، مشيرين إلى أن حالته بدأت في التحسن التدريجى.

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وأشارا إلى أنهما قاما بفتح الشنطة التي كانت بحوزته فوجدا فيها مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى 6 كليو جرامات من الذهب وأشياء أخرى، موضحين أنهما قاما بتسليمها إلى أسرته.



جانب من تغطية تلفزيون الخليج 365 الخاصة

وأشار المسعفان إلى أنهما حينما وصلا إلى عملهما هنأهما زملاؤهما على أمانتهما وباركا لهما، موضحين أنهما حتى الآن لا يزالان يتلقيان التهانى من الأقارب والأحباب بسبب أمانتهما الشديدة.