شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف .. مصر تطلق برنامج لتكثيف توظيف المرأة فى سوق العمل المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف أوضح من خلاله أن مصر أطلقت بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لزيادة تمكين المرأة من خلال إقرار السياسات والخطط للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في المجالات المختلفة والسعي إلى خلق بيئة عمل مرنة ومواتية للظروف الأسرية وتشجيع الشركات المصرية لتصبح أكثر شمولية خصوصًا في أوقات الأزمات.

وبذلك تكون مصر أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط وضمن 9 دول تشارك في البرنامج بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وهم فرنسا، والأرجنتين، وبنما، وبيرو، وكولومبيا، وتشيلي، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان.

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‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020 ، مشيرا الى أن مصر حلت لـ 3 عربيا و جاءت فى المركز 42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020