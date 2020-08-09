شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى محيط البرلمان اللبنانى وسط العاصمة بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق بالقرب من مبنى مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت، تزامنا مع استمرار موجة الغضب والاحتجاجات الحاشدة التى انطلقت على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وبث التليفزيون اللبناني لقطات ترصد اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط العاصمة اللبنانية، فى حين كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

فيما اقتحم متظاهرون لبنانيون مقر وزارة الأشغال، مساء اليوم، فى إطار الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، إلى جانب آلاف المصابين.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات حية لاقتحام متظاهرين وزارة الأشغال وكان بينهم عدد من الأطفال، مرددين هاتافات "نحن الدولة" عقب دخولهم مقر الوزارة.

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وفي وقت سابق، تجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ولليوم الثانى على التوالى، نظم عدد من المحتجين مظاهرات فى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وفيما قام المتظاهرون برشق قوات الأمن اللبنانى بالحجاة قرب مبنى البرلمان، فى ظل الاحتجاجات المستمرة تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفيما تمكن المحتجون من اقتحام 3 وزارات وهى الخارجية والاقتصاد والبيئة، وتم إضرام النار داخل أحد مكاتب وزارة الاقتصاد، وإلقاء صور الرئيس عون وأوراق وزارية أخرى من مقرها وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.