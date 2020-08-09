إنفوجراف.. خطوات لازم تعرفها قبل وأثناء إجراء التصويت فى انتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات وينطلق الماراثون الانتخابى لمجلس الشيوخ 2020 داخل محافظات الجمهورية، وذلك يومى 11 - 12 أغسطس الحالى، ويومى 9 - 10 أغسطس خارج مصر، وتقوم الدولة ومؤسساتها بخطوات كثيرة من أجل تسهيل المهام على الناخبين في الداخل، والخارج، والعمل على خروج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة هذا الشعب المصرى، ويقدم ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالية خطوات مهمة لا بد من أن يتبعها الناخب قبل وأثناء الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020. Advertisements

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