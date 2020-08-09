الخليج 365: الرئيس يؤكد دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، وآخر استعدادات إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل، وإعلان وزارة الإسكان طرح وحدات سكنية فى 4 محافظات بمقدم 50 ألف جنيه الأسبوع المقبل.
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