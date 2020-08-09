شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشكر الجاليات المصرية بالخارج: لا يتأخرون عن مساندة بلدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تحية للجاليات المصرية بالخارج، قائلة: " هما فى كل مكان، وفعلا لأ أحد يستطيع أن يشكك فى حب المصريين لبلدهم، ولا يتأخرون أبدا عن أى مبادرات ويشاركون فى القضايا التى تخص بلدنا فى السياحة والاستثمار، وأشكر الجاليات المصرية بالخارج".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: "التواصل المباشر مع المصريين بالخارج مهم جدًا، ولابد من الرد على استفساراتهم، وعملية انتخابات مجلس الشيوخ ليس العملية الأولى ولكنهم شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى تضمن إنشاء مجلس الشيوخ، والجديد أن التصويت لمجلس الشيوخ فيه عملية جديدة وهى الانتخاب عن طريق آلية البريد وهى آلية تحافظ على المواطن".

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وتابعت: "تم شرح آلية التصويت، وكيفية التسجيل والإجراءات اللازمة.. وزارة الهجرة ليس دورها فقط تشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستحقاقات، ولكن الرد على استفساراتهم، وعليها أن تنقل الأصوات للهيئة الوطنية للانتخابات، وكتابة تقرير لرئيس الوزراء عن العملية، وأغلب الاستفسارات كانت عن الانتخاب لصاحب بطاقة الرقم القومى المنتهية، وقلنا أنه يصلح ولكن لا يصلح أن يدلى بصوته صاحب جواز السفر المنتهى، وفى بعض الدول كان البريد مغلق لأن اليوم إجازة، وكانت الاستفسارات من المواطنين في الخارج طيب هنعمل إيه، أهم شىء أن يكون المواطن سجل خلال الفترة من 25 إلى 30 والبريد سيفتح فى هذه الدول غدا".