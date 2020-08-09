شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لنجيب ساويرس عن كورونا تثير السوشيال ميديا: يصيبنا جميعا وننتهى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثارت تغريدة نشرها رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تفاعلا كبيرا بين المتابعين له على السوشيال ميديا.



ساويرس عبر تويتر

وغرد رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، قائلا:"ليصيبنا جميعا فيروس كورونا المستجد وننتهي منه... إنه يتحكم في حياتنا".

وانهالت التعليقات على التغريدة التي كتبها رجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث علقت عليه إحدى المتابعات قائلة: "هي بجد عملت شلل كامل للحياة بالذات لبلد كان بيعاني حروب مثل بلدي بس الله كريم كلنا تفاؤل باللقاح يكون بين إيدينا عن قريب".





بينما قال آخر: "حاجات كتير بتتحكم في حياتنا مش كورونا بس كورونا مجرد سبب ظاهر للجميع أنما كل واحد عنده شبيه الكورونا اللي بيتحكم في حياته".

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فيما قال آخر: "أنا كمان بقول زيك كدة الواحد زهق خلاص"، واتفق معه شخصا آخر قائلا: "لأنا قلت الكلام دا من زمان.... لقد هرمنا".





على صعيد آخر، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على إحدى الصور، التى نشرها أحد أصدقائه، يظهر فيها ساويرس مع مجموعة من أصدقائه، خلال مرحلة الجامعة، ولكنها بالأبيض والأسود.

ويظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس، بملامح مختلفة تماما عن شكله حاليا، حيث علق على الصورة من خلال حسابه على تويتر: "أنا الصايع اللي في وش الصورة"، بينما كتب صديقه الذى نشر الصورة، "بمناسبة إن اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة فتذكرت هذه الصورة التى أخدناها فى آخر يوم امتحانتنا فى الثانوية العامة التى كانت فى مدرسة الليسية زمان قوى. ذكريات لا تنسى والصور هى احسن وسيله لحفظ الذكريات".