النقل العام بالقاهرة تشغل خط مكيف من النزهة للجامعة الأمريكية

ويضم الخط الجديد محطات النزهة الجديد شارع جسر السويس والألف مسكن شارع فريد سميكة وميدان الحجاز وشارع النزهة وميدان السبع عمارات وشارع عمر بن الخطاب وشارع الثورة، طريق القاهرة السويس، عزبة الهجانة، والطريق الدائرى، ظهراء مدينة نصر، كوبرى المشير، وشارع التسعين وينتهى بالجامعة الأمريكية، ويعود في نفس المسار.

وكان أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن أتوبيس الغاز يوفر 100 ألف جنيه سنويا بالمقارنة بالأتوبيس الذى يعمل بالسولار، مشيرا إلى أن توجه الدولة أن يتم تحويل كل أتوبيسات السولار لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء خلال سنتين، وأن أتوبيسات النقل العام تعمل فى خدمة شاقة طوال اليوم.

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وكان محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، أعلن أن أتوبيسات الغاز التى يتم تصنيعها ستكون مكيفة، مشيرا إلى أنه أكد على رئيس الشركة المصنعة ورئيس هيئة النقل العام بأن الدفعات الباقية المتعاقد عليها يجب أن تكون مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن كل الأتوبيسات تحمل شعار "بكل فخر صنع فى مصر".