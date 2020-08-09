شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الكنيسة ووزارة الشباب لإحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، لإحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية.

ويعتبر مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر، أحد أهم المشروعات القومية، باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدى إلى تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار، والذى يضم نحو 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وفى أبريل الماضى، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المرحلة الحالية ستشهد تكثيف الجهود بين المحافظات الثمانية التى يمر بها خط مسار العائلة المقدسة من أجل رفع كفاءة البنية التحتية للنقاط المسار بالشكل اللائق على أن تتولى بعد ذلك وزارة السياحة والآثار والهجرة والتنمية المحلية الترويج لهذا المشروع العام والذى سيتم إطلاقه تزامنا مع دخول العائلة المقدسة إلى الأراضى المصرية".

وأضاف قاسم أن الوزارة تتابع مع المحافظات جهود الانتهاء من نقاط المسار كافة بشكل يسمح بالانتهاء من المشروع في الموعد المقرر له من ناحية البنية التحتية، كما تم توجيه المحافظات باتخاذ العاملين في المشروع كافة إجراءات وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا.