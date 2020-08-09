حبس 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، بحبس ٣ متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي داخل أحد الكمباوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر.

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وعثرت أجهزة الأمن على المسروقات بحوزة المتهمين، وتبين أنهم عمال فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وضبط بحوزة المتهمين (لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز آيباد)، واعترف المتهمون بالسرقة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.