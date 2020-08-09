تفحم غرفة نوم في حريق شقة بالوراق دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حالت سرعة وصول رجال الإطفاء دون تفاقم الأمور، وأنقذوا قاطني شقة سكنية ببرج شكني بحي الوراق، شمال الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بشارع العروبة بدائرة مركز الوراق.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدرة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران، وإخلاء الشقة والوحدات المجاورة من السكان حرصا على سلامتهم.

Advertisements

وتبين نشوب الحريق بشقة في الطابق الـ11 في برج سكني بالشارع المُشار إليه. وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بعد إخلاء الشقة من ساكنيها دون تعرضهم لأي ضرر، وأخمدوا الحريق الذي التهم غرفة النوم فقط.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.